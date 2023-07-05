Дзюба: «Почему Тикнизян и Марадишвили — шашлычники? Не помню такого, я хороший!»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос корреспондента «СЭ», почему при первой встрече назвал защитника железнодорожников Наира Тикнизяна и полузащитника Константина Марадишвили шашлычниками.
«У Тикнизяна спросите. Я не помню такого, я хороший!» — сказал Дзюба «СЭ».
В сезоне-2022/23 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
25 мая 34-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.
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