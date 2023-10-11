Агент Майсторовича сообщил, что футболист вернулся в Москву и занимается с фитнес-тренером

Александар Важич, агент сербского защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о ходе восстановления футболиста.

«Процесс восстановления будет продолжаться до конца года и мы надеемся, что в январе Милан начнет тренироваться с мячом. Пока все идет по плану, обычно восстановление после подобных повреждений занимает от семи до девяти месяцев. Тут важно не спешить, а делать все как требуется. Не так давно Майсторович ездил в Сербию, но сейчас вернулся в Москву и занимается персонально с фитнес-тренером», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3). В минувшем сезоне 18-летний Майсторович провел 10 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.