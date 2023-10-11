Сутормин — о результатах «Зенита»: «Положение в турнирной таблице сказывается на нашем настроении»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о результатах команды после 11 туров чемпионата России.

«Положение в турнирной таблице сказывается на нашем настроении. Но мы делаем все возможное, чтобы изменить ситуацию. Работаем, стараемся. Надеюсь, что в ближайших играх сможем занять лидирующую строчку и не отдавать ее никому. Ушли ребята, которые играли определенную роль: и Далер Кузяев, и Малком. Плюс ситуация с Венделом была не до конца понятной. Не так много времени было на то, чтобы внедрить новых игроков в систему. Время шло, где-то это сказывалось на результате, где-то не набрали те очки, которые могли», — сказал Сутормин «СЭ».

Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соответственно.