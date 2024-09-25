Агент Маркиньоса ответил на вопрос, когда футболист вернется в расположение «Спартака»

Стефано Кастанья, агент вингера «Спартака» Маркиньоса, ответил на вопрос «СЭ», когда футболист вернется в расположение клуба.

— Когда Маркиньос вернется в расположение «Спартака»?

— При первой же возможности.

Маркиньос пропустил дерби с «Динамо» (2:2). У бразильского форварда красно-белых умер отец.

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.