Семин о Пьяниче: «В прошлом не живут. Мы не знаем его кондиции»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для трансфера в московский клуб.

«Мы не знаем его кондиции. Что было в прошлом? В прошлом не живут. Может, его в ЦСКА приведут к былым кондициям, когда он блестяще играл на европейской арене. Может быть, нет. Сложно оценить этот переход. Нам нужны игроки, которые сегодня выходят на поле и играют лучше всех, если они иностранцы с большим контрактом», — сказал Семин «СЭ».

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.