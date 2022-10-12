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12 октября, 15:45

Агент Мантуана прокомментировал информацию о планах «Зенита» включить футболиста в сделку по Алберто

Алина Савинова
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Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал информацию о том, что 21-летний футболист может стать частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

«Я впервые слышу о том, что «Зенит» хочет подписать Густаво Мантуана и еще одного футболиста «Коринтианса» в обмен на Юри Алберто. Извините, мне сложно комментировать эту информацию», — цитирует Metaratings.ru Гарсию.

12 октября OneFootball сообщил о том, что «Зенит» готов отпустить Алберто в «Коринтианс» в обмен на Мантуана, который уже выступает за сине-бело-голубых, и защитника Роберто Ренана.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-mantuana-otreagiroval-na-informatsiyu-o-planakh-zenita-vklyuchit-igroka-v-sdelku-po-yuri-alber-1383263/
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