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Юрганов считает, что Кокорин усилил бы «Сочи»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Игорь Юрганов отреагировал на информацию о том, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин ищет себе клуб.

«Ха-ха, это вопросы к руководству. На мой взгляд, он был бы усилением», — приводит «РБ Спорт» слова Юрганова.

Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды в первой половине 2020 года, но потом отказался подписывать полноценный контракт с сочинским клубом и ушел в «Спартак».

С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин провел 30 матчей в составе кипрской команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-sochi-yurganov-kokorin-by-l-by-dlya-nas-usileniem/
Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Игорь Юрганов
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