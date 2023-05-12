Агент: «Сейчас нет никаких шансов, что Малком и Клаудиньо покинут «Зенит»
Агент Луис Гарсия, представляющий интересы бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос «СЭ» о будущем своих клиентов.
«Сейчас нет никаких шансов, что Малком и Клаудиньо покинут «Зенит», — сказал Гарсия «СЭ».
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Клаудиньо играет за питерский клуб с лета 2021 года.
В текущем сезоне Малком провел 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 9 голевых передач. У Клаудиньо 5 голов и 12 голевых передач в 28 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6
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