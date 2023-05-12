Агент: «Сейчас нет никаких шансов, что Малком и Клаудиньо покинут «Зенит»

Агент Луис Гарсия, представляющий интересы бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил на вопрос «СЭ» о будущем своих клиентов.

«Сейчас нет никаких шансов, что Малком и Клаудиньо покинут «Зенит», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Клаудиньо играет за питерский клуб с лета 2021 года.

В текущем сезоне Малком провел 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 9 голевых передач. У Клаудиньо 5 голов и 12 голевых передач в 28 матчах.