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Тошич допустил, что завершит карьеру этим летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за греческую «Ламию», прокомментировал свое будущее в профессиональном футболе.

«Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала у меня была травма, затем заболел. Как итог, пропустил много игр. Завтра у нас последний тур, а дальше лето и все будет видно. По окончании сезона подумаю — буду продолжать играть дальше или нет. От завтрашней игры все зависит. Мне сначала нужно определиться, остаюсь я в клубе или буду искать новую команду. Если будут другие предложения, то продолжу играть, если нет — буду серьезно думать о своем будущем», — приводит слова Тошича Sport24.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В нынешнем сезоне 36-летний серб провел за «Ламию» 3 матча и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-12-eks-futbolist-tsska-zoran-toshich-dopustil-chto-zavershit-karyeru-etim-letom
Зоран Тошич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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