Агент: "Локомотив" не смог договориться с Мануэлом Фернандешем

Полузащитник Мануэл Фернандеш не будет выступать в этом сезоне за "Локомотив". Представитель португальца Паулу Барбоза сообщил, что в ближайшее время хавбек может подписать соглашение с другим клубом.

– Пока никакой новой информации относительно "Локомотива" нет, – сказал "Известиям" Паулу Барбоза. – Но совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэла, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России.

За пять лет в "Локо" Фернандеш сыграл 144 матча, забил 34 мяча и сделал 28 результативных передач. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, в сезоне 2017/18 стал чемпионом страны.

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