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Агент Лисаковича: «Виталию было важно уйти из «Рубина», чтобы играть, показывать себя»

Алина Савинова
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Агент Томислав Живко прокомментировал аренду нападающего Виталия Лисаковича из «Рубина» в «Балтику».

Соглашение предусматривает аренду 25-летнего белоруса до конца сезона-2023/24.

«Виталию было важно уйти, чтобы играть, показывать себя. Посмотрим, останется ли он в «Балтике» после окончания аренды. Пока соглашение рассчитано до конца сезона, без обязательного права выкупа», — приводит «РБ Спорт» слова Живко.

В текущем сезоне Лисакович провел 5 матчей за «Рубин», отметившись 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lisakovicha-vitaliyu-by-lo-vazhno-ujti-chtoby-igrat-pokazy-vat-sebya/
Футбол
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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