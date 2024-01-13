Круговой выложил видео на фоне слухов о переходе в ЦСКА: «Спишь?»

Защитник «Зенита» Данил Круговой выложил в свой Telegram-канал видео с медицинского осмотра.

В опубликованном видео футболист сказал: «Спишь?» и добавил к нему смеющийся эмодзи.

Ранее этим словом пресс-служба сине-бело-голубых анонсировала новости о трансферах в команде.

12 января журналист Иван Карпов сообщил, что на Кругового претендуют ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». 13-го числа появилась информация о том, что защитник летом перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.