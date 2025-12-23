Агент Лички опроверг интерес со стороны махачкалинского «Динамо»

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы тренера Марцела Лички, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном интересе со стороны махачкалинского «Динамо».

Ранее об этом сообщал портал Legalbet.

«Интереса от махачкалинского «Динамо» не было. Цели Марцела? Мы ждем соответствующих предложений. Пока он дома», — сказал Николаев «СЭ».

31 октября «Фатих Карагюмрюк» объявил об отставке чешского тренера.

Ранее Личка в РПЛ тренировал «Оренбург» и московское «Динамо».

21 декабря генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов заявил, что клуб ведет переговоры с российскими тренерами.

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте — 15 очков в 18 турах.