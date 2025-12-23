Налоговая служба заблокировала 11 счетов «Ростова»

Федеральная налоговая служба приостановила денежные операции по 11 счетам «Ростова», сообщается на официальном сайте ФНС.

Отмечается, что по состоянию на август у клуба была задолженность по пеням в размере 2,8 миллиона рублей.

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга 5 миллиардов рублей. По его информации, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.

Во вторник Жулио Сезар Гранжа, агент полузащитника «Ростова» Роналдо, заявил «СЭ», что информация о задержках по зарплатам в клубе не соответствует действительности.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Желто-синие набрали 21 очко за 18 матчей.