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Агент Антона Миранчука подтвердил интерес к игроку от турецких клубов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны турецких команд.

«Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаемся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить», — цитирует Шпинева Metaratings.

В январе сообщалось, что в переходе 28-летнего россиянина заинтересован «Бешикташ».

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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