Агент Антона Миранчука подтвердил интерес к игроку от турецких клубов

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны турецких команд.

«Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаемся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить», — цитирует Шпинева Metaratings.

В январе сообщалось, что в переходе 28-летнего россиянина заинтересован «Бешикташ».

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.