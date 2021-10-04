Агент Куликова отреагировал на информацию об интересе со стороны «Спартака»
17:42
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны московского «Спартака».
«Слухи я не комментирую. Я готов разговаривать когда есть официальная информация от клуба или от кого-то еще. Слухи я не буду комментировать», — сказал Шпинев «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил об интересе к 23-летнему полузащитнику со стороны «Спартака». В минувшем сезоне Куликов провел за «Локомотива» 13 матчей и отдал 1 голевой пас.
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