Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

«Соболев забил и, как мне кажется, заслужил звание лучшего игрока. Главное — это победа. Мы играли, как одно целое, бились друг за друга. И это для меня на первом месте.

Побеждать, дарить эмоции болельщикам «Спартака» — самое важное», — приводит слова Жиго клубный YouTube-канал.