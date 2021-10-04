Жиго: «Побеждать, дарить эмоции болельщикам «Спартака» — самое важное»
18:02
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.
«Соболев забил и, как мне кажется, заслужил звание лучшего игрока. Главное — это победа. Мы играли, как одно целое, бились друг за друга. И это для меня на первом месте.
Побеждать, дарить эмоции болельщикам «Спартака» — самое важное», — приводит слова Жиго клубный YouTube-канал.
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