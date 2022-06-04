Агент Кухты просит «Локомотив» продлить отпуск игрока из-за матчей сборных: «Надеюсь, Цорн пойдет навстречу»

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, ответил на вопрос «СЭ» о тренировочных сборах игрока с клубом.

«Не знаю, как будет обстоять ситуация с отпуском. Мне нужно поговорить со спортивным директором Томасом Цорном. «Локомотив» начинает сборы 15 июня, а у Яна последняя игра 12. Может быть, Кухте дадут дополнительную неделю отпуска на восстановление. Ему нужно будет отдохнуть после игр за сборную. Будем просить дополнительную неделю. Думаю, все будет хорошо. У нас хорошие отношения с Цорном. Надеюсь, он пойдет на встречу», — сказал Мартинович «СЭ».

2 июня сборная Чехии обыграла Швейцарию со счетом 2:1 в рамках группового раунда Лиги наций УЕФА. Один из мячей забил форвард «Локо» Кухта.