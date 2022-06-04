В «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе к главе селекционной службы ЦСКА и братьям Березуцким

Пресс-атташе «Маккаби» Омер Ронен отреагировал на информацию об интересе к главе селекционного службы ЦСКА Андрею Мовсесьяну и тренерам московского клуба Алексею и Василию Березуцким.

Ранее Metaratings сообщал, клуб из Тель-Авива хочет пригласить Мовсесьяна и Березуцких.

«Мовсесьян и Березуцкие могут перейти в «Маккаби»? Мы не комментируем слухи и спекуляции от СМИ», — приводит слова Ронена Sport24.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в чемпионате России. «Маккаби» расположился на третьем месте в чемпионате Израиля.