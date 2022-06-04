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В «Маккаби» отреагировали на информацию об интересе к главе селекционной службы ЦСКА и братьям Березуцким

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-атташе «Маккаби» Омер Ронен отреагировал на информацию об интересе к главе селекционного службы ЦСКА Андрею Мовсесьяну и тренерам московского клуба Алексею и Василию Березуцким.

Ранее Metaratings сообщал, клуб из Тель-Авива хочет пригласить Мовсесьяна и Березуцких.

«Мовсесьян и Березуцкие могут перейти в «Маккаби»? Мы не комментируем слухи и спекуляции от СМИ», — приводит слова Ронена Sport24.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в чемпионате России. «Маккаби» расположился на третьем месте в чемпионате Израиля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-04-v-makkabi-otreagirovali-na-slukhi-o-perekhode-bratyev-berezutskikh-i-glavy-selektsionnoy-sluzhby-tsska

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

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 9
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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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