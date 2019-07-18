Агент: "Краневиттера нет в заявке на РПЛ? Это ничего не значит"

Эрнан Берман, представитель полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что будущее его клиента все еще не определено.

– Я не знаю, уйдет ли Матиас из "Зенита" этим летом, – сказал Берман.

– Он не попал в заявку команды на премьер-лигу. Разве он не уходит?

– Это ничего не значит.

Напомним, 26-летний полузащитник перешел в "Зенит" два года назад, но за это время не смог стать футболистом основы. В июле главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что клуб ищет новое место работы для аргентинца. Краневиттер не заявлен для участия в матчах чемпионата России. За два сезона хавбек провел 27 матчей в премьер-лиге и не забил ни одного мяча. (Гоша Чернов)

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