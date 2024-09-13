Представитель нападающего Койты: «В матче против «Зенита» он собирается открыть счет своим голам за ЦСКА»

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, Мамаду Койта, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об адаптации футболиста в РПЛ.

«Адаптация Секу в России проходит хорошо. Пока ему не удалось отличиться за ЦСКА, но он очень хочет помочь команде добиться высокого результата уже в этом сезоне. В матче против «Зенита» он собирается открыть счет своим голам за клуб», — сказал Койта «СЭ».

Форвард перешел в армейский клуб летом 2024 года. В текущем сезоне 24-летний малиец провел 10 матчей и не отличился результативными действиями.

ЦСКА после 7 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.