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Агент Комличенко заявил, что игрок хочет работать с Валерием Карпиным

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, в беседе с «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«На нас действительно выходил «Ростов». У них есть желание, чтобы Комличенко продолжил карьеру в их клубе. Николай хочет провести очень качественно следующий сезон. У него было желание работать с Валерием Георгиевичем — оно никуда не делось», — сказал Клюев «СЭ».

Прошедший сезон 26-летний нападающий провел в «Ростове» на правах аренды. В 28 матчах Комличенко сумел отличиться 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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