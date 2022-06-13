Агент Комличенко заявил, что игрок хочет работать с Валерием Карпиным

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, в беседе с «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«На нас действительно выходил «Ростов». У них есть желание, чтобы Комличенко продолжил карьеру в их клубе. Николай хочет провести очень качественно следующий сезон. У него было желание работать с Валерием Георгиевичем — оно никуда не делось», — сказал Клюев «СЭ».

Прошедший сезон 26-летний нападающий провел в «Ростове» на правах аренды. В 28 матчах Комличенко сумел отличиться 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами.