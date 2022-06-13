Защитник Георгий Зотов покинул «Рубин»

Защитник Георгий Зотов покинул «Рубин», сообщает пресс-служба клуба.

32-летний футболист покидает команду в связи с истечением срока действия контракта.

В сезоне-2021/22 Зотов провел за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.