Форму для «Зенита» будет шить киргизская компания

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Экипировку для футболистов санкт-петербургского «Зенита» будет шить киргизская компания «Дом спортивной моды Bigser Sport», сообщает глава Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков.

Сообщается, клуб и компания уже подписали контракт на поставку экипировки.

«Футбольный экипировочный центр «Зенит» и киргизский бренд спортивной моды Bigser Sport подписали договор на пошив формы», — сказал Новиков.