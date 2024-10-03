Агент Комличенко: «Он набирает форму и готовится к «Спартаку»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья 29-летнего игрока.

Ранее Комличенко пропустил 4 матча из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«Николай чувствует себя хорошо. Вышел в последнем матче за «Ростов» против «Химок» в Кубке России после повреждения. Сейчас он набирает форму и готовится к «Спартаку», — сказал Клюев «СЭ».

Комличенко в этом сезоне провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ближайший матч «Ростов» проведет на выезде против «Спартака», 5 октября.