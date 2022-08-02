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Сегодня, 16:12

«Оренбург» подписал полузащитника из «Архентинос Хуниорс»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника «Архентинос Хуниорс» Габриэля Флорентина. В российской команде он будет выступать под 21-м номером.

Контракт 23-летнего хавбека с аргентинским клубов был рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Флорентин сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

ФК Архентинос Хуниорс
ФК Оренбург
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