«Оренбург» подписал полузащитника из «Архентинос Хуниорс»

«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника «Архентинос Хуниорс» Габриэля Флорентина. В российской команде он будет выступать под 21-м номером.

Контракт 23-летнего хавбека с аргентинским клубов был рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Флорентин сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.