Агент Клаудиньо заявил о готовности игрока к матчу против «Спартака»

Агент Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем 8-тура РПЛ против «Спартака».

«Я общался с Клаудиньо, он прекрасно себя чувствует. Думаю, он готов сыграть. Сможет ли он выйти на поле? На этот вопрос сможет дать ответ только Семак», — сказал Гарсия «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний Клаудиньо провел в общей сложности пять матчей в составе «Зенита», забил один гол и отдал три результативных передачи.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 16 очками — на второй строчке.