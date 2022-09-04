Канчельскис оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в матче РПЛ

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«В этом дерби не будет такого разгрома «Спартака», который был в Суперкубке, но все равно красно-белым будет тяжело, — приводит Sport24 слова Канчельскиса. — Да, они набрали ход, но с какими командами? Думаю, что в этом матче шансы пятьдесят на пятьдесят. На бумаге «Зенит» сильнее по исполнителям, но в футбол на бумаге не играют. Но если петербургские бразильцы поймают кураж, то спартаковцам будет безумно сложно».

«Спартак» и «Зенит» сыграют в воскресенье, 4 сентября. Начало встречи — в 20:00.