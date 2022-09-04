Футболист «Зенита» Мостовой высказал отношении к Fan-ID

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказал свое отношении к введению карты болельщика — Fan-ID.

— В субботу был матч с «Уралом» — там действует Fan-ID. Расскажи, как ты его получал?

— Нам сказали скинуть номер телефона и почту. Чуть позже на «Госуслуги» пришел документ, мы подтвердили его и все.

— Как заходили на стадион?

— Да просто дали бумажки и все. Как во время коронавирусных ограничений — проходишь по QR-коду. Только маску и перчатки не надо надевать.

— В целом, что думаешь о Fan-ID? Нужно или не нужно?

— Показательно, как болельщики реагируют, как люди ходят. Вон, в Ростове на матч с «Динамо» без Fan-ID пришло почти 30 тысяч, а до этого тысяч семь. Вроде у нас давно не было, чтобы на стадионах постоянно дрались, все спокойно. Конечно, это мешает и футболистам: 5 или 30 тысяч на трибунах — это огромная разница. Когда тебя гонят болельщики, играешь по-другому.