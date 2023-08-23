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Сегодня, 15:35

Итальянский журналист: «Уровень РПЛ подрос, и в этом сезоне будет борьба за чемпионство»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Скорее всего, в этом сезоне будет борьба за чемпионство. Победа «Зенита» в Москве над «Спартаком» очень важна. Она говорит, что у питерцев еще есть желание выигрывать. Понятно, что после нескольких подряд чемпионств ты можешь не выиграть новый чемпионат. Мне кажется, «Зенит» хочет доказать, что он остается самым сильным, но есть команды, способные сделать больше интриги, чем в прошлых сезонах, где у «Зенита» все было легко. Это, например, «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги.

Также он отметил, что уровень чемпионата России поднялся за последний год.

«Считаю, что общий уровень РПЛ сейчас чуть поднялся после периода, когда он упал из-за оттока легионеров в связи с международными событиями. Я говорю про общий уровень чемпионата, а не про конкретных суперзвезд», — добавил журналист.

По итогам пяти туров «Краснодар» с 13 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Второе место занимает «Урал», который набрал такое же количество очков. На третьей строчке расположилось «Динамо» (10 очков). «Зенит идет на четвертой позиции (10).

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005293267_italyanskiy_jurnalist_braga_uroven_rpl_podros_i_v_etom_sezone_s_zenitom_budut_borotsya_za_chempionstvo
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РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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