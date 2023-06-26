Агент Кайо заявил, что футболист останется в «Краснодаре»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, как обстоят дела у его клиента с продлением контракта с кубанским клубом.

«Детали контракта, в том числе новости, касающиеся его продления, мы не можем раскрывать. Будущее Кайо? Все будет хорошо, он игрок «Краснодара», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кайо провел за «Краснодар» 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист