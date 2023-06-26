Скауты «Спартака» и ЦСКА следят за полузащитником «Гремио» Бителло
Скауты ЦСКА и «Спартака» посетили матч «Гремио», чтобы просмотреть полузащитника Бителло, сообщает GremioNews.
По информации издания, бразильский клуб требует за игрока 13 миллионов евро и уже отклонил предложение от «Монако» на 8 миллионов.
23-летний бразилец играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.
В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.
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