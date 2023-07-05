Кечинов: «Как Джикия может внушать надежность, если в прошлом сезоне «Спартак» в каждой игре пропускал по 2 мяча?»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов сравнил защитника красно-белых Георгия Джикию с экс-игроками обороны ЦСКА Сергеем Игнашевичем и Василием и Алексеем Березуцкими.
«Достиг ли Джикия такого статуса, как в свое время был у Игнашевича и Березуцких в ЦСКА? Что касается внутри коллектива, то да, но футбольный статус достигается результатом, — цитирует Legalbet Кечинова. — Если есть титулы, трофеи, то это основное для футболиста. А когда ты ничего не выигрываешь... Игнашевич и Березуцкие были авторитетными футболистами, но они и завоевывали трофеи. Если Джикия будет выигрывать трофеи, то его статус можно будет сравнить с Игнашевичем и Березуцкими. Ну, как Джикия может внушать надежность, если в прошлом сезоне «Спартак» практически в каждой игре пропускал по два мяча?! Мы видели, какие проблемы в обороне «Спартака». Статус Джикии в сборной России? Понимаете, если у нас сейчас такой уровень футболистов, сборной и всего таков, что сильнее Джикии нет игроков. Но какой его уровень мы видим по команде, где он играет — это «Спартак». Джикия сейчас — игрок основного состава сборной. Когда появятся футболисты лучше него, то будут играть они, но пока мы этого не видим».
Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
29-летний Джикия в прошедшем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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