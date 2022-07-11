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Сегодня, 23:40

Агент Кайо рассказал подробности травмы футболиста «Краснодара»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал, что травма, которую футболист получил в товарищеском матче против «Ростова» (2:1) оказалась несерьезной.

«Травма Кайо оказалась не такой серьезной, как писали. Сроки возвращения? Совсем скоро мы увидим его на поле», — сказал агент.

Ранее «СЭ» сообщал, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок.

В сезоне-2021/22 Кайо провел 16 матчей в составе «Краснодара». Кайо стал одним из трех легионеров, которые этим летом вернулись в клуб.

Свой первый матч сезона-2022/23 «Краснодар» проведет дома против «Факела» 17 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sovsem-skoro-kajo-vernetsya-na-pole/
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
ФК Краснодар
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