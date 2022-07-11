Агент Кайо рассказал подробности травмы футболиста «Краснодара»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал, что травма, которую футболист получил в товарищеском матче против «Ростова» (2:1) оказалась несерьезной.

«Травма Кайо оказалась не такой серьезной, как писали. Сроки возвращения? Совсем скоро мы увидим его на поле», — сказал агент.

Ранее «СЭ» сообщал, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок.

В сезоне-2021/22 Кайо провел 16 матчей в составе «Краснодара». Кайо стал одним из трех легионеров, которые этим летом вернулись в клуб.

Свой первый матч сезона-2022/23 «Краснодар» проведет дома против «Факела» 17 июля.