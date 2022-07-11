Агент Кайо рассказал подробности травмы футболиста «Краснодара»
Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал, что травма, которую футболист получил в товарищеском матче против «Ростова» (2:1) оказалась несерьезной.
«Травма Кайо оказалась не такой серьезной, как писали. Сроки возвращения? Совсем скоро мы увидим его на поле», — сказал агент.
Ранее «СЭ» сообщал, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок.
В сезоне-2021/22 Кайо провел 16 матчей в составе «Краснодара». Кайо стал одним из трех легионеров, которые этим летом вернулись в клуб.
Свой первый матч сезона-2022/23 «Краснодар» проведет дома против «Факела» 17 июля.
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0
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9
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|0
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|0
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10
|Спартак
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|0
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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