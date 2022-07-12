Полоз: «Если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально»
Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о важности полузащитника Вильмара Барриоса для «Зенита».
«С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно. Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно — Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку — там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле — если Барриоса убрать... Он прямо ведет игру.
У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос — прямо супер. И «Зенит» не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад — эти двое, плюс Барриос и еще два защитника — ну, их очень тяжело вскрыть в России», — сказал Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом». 28-летний колумбийский футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за клуб и сделал одну результативную передачу.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -