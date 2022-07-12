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Полоз: «Если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о важности полузащитника Вильмара Барриоса для «Зенита».

«С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно. Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно — Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку — там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле — если Барриоса убрать... Он прямо ведет игру.

У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос — прямо супер. И «Зенит» не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад — эти двое, плюс Барриос и еще два защитника — ну, их очень тяжело вскрыть в России», — сказал Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом». 28-летний колумбийский футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за клуб и сделал одну результативную передачу.

Вильмар Барриос
Дмитрий Полоз
ФК Зенит
ФК Ростов
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