Агент: «Кайо не поехал в отпуск, он готовится к зимним сборам в Краснодаре»

Агент Нето Хеновес рассказал, как проходит постепенное возвращение защитника «Краснодара» Кайо в строй после травмы.

«Кайо продолжает свое восстановление, все идет отлично. Сейчас он остался в Краснодаре, он не поехал в отпуск. Кайо готовится к зимним сборам», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо продолжает восстанавливаться после операции на плечевом суставе. Он получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0). Всего в текущем сезоне 28-летний футболист провел 6 игр в чемпионате России и отметился 1 голом.

По итогам 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков.