«Факел» стал лучшим клубом РПЛ по эффективности трат

Metaratings.ru, основываясь на данных из открытых источников, провел исследование, в котором затронул отношение показателей клубов чемпионата России в турнирной таблице к их бюджету.

Самой эффективной командой стал «Факел». Бюджет клуба составил 737 миллионов рублей, об этом сообщил генеральный директор воронежцев Роман Асхабадзе. Команда Сергея Ташуева набрала 21 очко за 18 туров РПЛ. Чтобы заработать 1 балл клуб из Воронежа потратил 35 миллионов рублей.

Худшим по этому показателю стал «Зенит» — бюджет сине-бело-голубых составляет 13,1 миллиард рублей, а за 18 матчей петербуржцы набрали 36 очков — 364 миллиона рублей на один балл.