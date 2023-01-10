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Сегодня, 22:03

Агент Карраскаля опроверг информацию о желании игрока приостановить контракт с ЦСКА и перейти во «Фламенго»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок хочет приостановить контракт с клубом и перейти в бразильский «Фламенго».

«Хорхе хочет приостановить контракт с ЦСКА и перейти во «Фламенго»? Это неправда», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
4
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Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и уйти во «Фламенго»

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6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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