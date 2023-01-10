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Нгамале: «Ондуа очень хорошо отзывался о России, о чемпионате»

Мария Гусева
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Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Николя Муми Нгамале рассказал, что советовался по поводу перехода в РПЛ с полузащитником Гаэлем Ондуа.

«Я общался с Ондуа на чемпионате мира, общался еще до того, как приехать [сюда], с ним советовался много, — цитирует ТАСС Нгамале. — Он очень хорошо отзывался о России, о чемпионате. Он был прав — очень сильная лига. Я удивился, что у него есть русские корни, потому что не знал про это раньше».

Нгамале перешел в «Динамо» в сентябре 2022 года. Срок действующего контракта 28-летнего камерунца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Нгамале провел за «Динамо» 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: ТАСС
Гаэль Ондуа
Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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