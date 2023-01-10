Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и уйти во «Фламенго»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и продолжить карьеру в бразильском «Фламенго», сообщает Jornal Fla в своих социальных сетях.

По информации источника, «Фламенго» рассматривает 24-летниего футболиста на случай, если не удасться подписать Хуана Кинтеро.

Карраскаль присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.