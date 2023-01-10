Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и уйти во «Фламенго»
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и продолжить карьеру в бразильском «Фламенго», сообщает Jornal Fla в своих социальных сетях.
По информации источника, «Фламенго» рассматривает 24-летниего футболиста на случай, если не удасться подписать Хуана Кинтеро.
Карраскаль присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.
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|
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|
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|
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
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|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
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|5.03
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|
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
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Локомотив
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|1
|3
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Факел
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|1
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