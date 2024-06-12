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Сергеев: «Педро — молодой талант, он дорастет до статуса звезды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как адаптировались в команде новички Педро, Артур и Нино.

«Понятно, что адаптация у каждого проходит, у кого-то быстро, у кого-то медленнее. Они приехали к нам на сборы, все равно было время, хотя потом им надо было привыкнуть к нашему чемпионату, потому что у нас он совсем другой. Плюс Кубок, тоже много игр. Но я не могу сказать, что они не влились в нашу схему. Думаю, на следующий сезон будет еще больше времени, чтобы они еще больше раскрылись как игроки, потому что потенциал есть. Педро — молодой талант, который, я думаю, в будущем будет развиваться и дорастет до статуса звезды. Ему нужно больше времени, тогда он раскроется, потому что у него есть хорошие навыки, скорость, и он еще молодой», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

18-летний Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года из «Коринтианс», сумма трансфера составила 9 миллионов евро. В 16 играх за питерскую команду бразилец забил 3 мяча.

Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
Педро Родригес (Педро)
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Нино (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Кр. Советов – Пари НН
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25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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