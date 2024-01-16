Агент исключил уход Маргасова из «Сочи»

Футбольный агент Андрей Талаев поделился мнением о будущем защитника «Сочи» Тимофея Маргасова.

«Уходят пока те, кто мало играл. Тимофей к этой категории не относится», — цитирует агента «РБ Спорт».

31-летний Маргасов в этом сезоне провел за клуб 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.