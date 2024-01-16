«Зенит»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Футболисты «Зенита» вышел из зимнего отпуска, который начался 11 декабря, в четверг, 11 января. В этот день сине-бело-голубые прогли медосмотр в Международном медицинском центре «СОГАЗ».

14 января игроки клуба из Санкт-Петербурга отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы пройдут в Дохе с 1 по 28 февраля.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

21 января, 15.00. «Зенит» — «Динамо» (Самарканд)

24 января, 17.00. «Зенит» — «Чонбук»

27 января, 17.00. «Зенит» — «Урал»

28 января, 14.00. «Зенит» — «Аль-Фатех»

* Матчи в рамках первого сбора.

Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.

«Зенит» под руководством тренера Сергея Семака набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу 2023 / 2024 после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».