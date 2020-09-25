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Агент Хюсая рассказал о переговорах со «Спартаком»

16:00
Эльсеид Хюсай. Фото Reuters
Эльсеид Хюсай. Фото Reuters
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Агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, Марио Джуффреди, подтвердил факт переговоров со «Спартаком». Московский клуб уже прислал трансферный запрос.

— Мы общались о продлении контракта с «Наполи», но получили запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его, — цитирует агента Area Napoli. — Будет ли «Наполи» удовлетворен таким трансфером? Зависит от вашей точки зрения. Через четыре месяца он может уйти бесплатно. С 1 февраля он может подписать контракт с другим клубом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил 5 миллионов евро за 26-летнего албанца. Контракт Хюсая с неаполитанцами истекает в 2021 году.

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