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Сегодня, 13:59

Агент Худякова заявил, что у футболиста нет мыслей об уходе из «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы 19-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив», господин Нагорных, выразил однозначное мнение, что все вопросы по продлению и возможному переподписанию футболистов будут проходить сразу по окончанию сезона. Переговоры — это как минимум две стороны: работодатель и работник. Работодатель назначает время начала возможных переговоров. Даниил работает над повышением уровня мастерства. Даже в выходные. Так что все в порядке. Мысли об уходе из «Локомотива»? А с какой стати они должны появиться? Даниил перестал попадать в стартовый состав? Состав определяет главный тренер. Ворота одни у команды. Одна позиция. Спортивная конкуренция придает только больший импульс, чтобы футболист совершенствовался и профессионально рос. Это абсолютно нормальная ситуация во всех футбольных клубах всех лиг. Конкуренцию никто не отменял. Надо трудиться, терпеть и расти», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В первой половине сезона Худяков был первым номером железнодорожников, но после прихода Ильи Лантратова оказался на скамейке запасных. Весной 19-летний вратарь сыграл только в четвертьфинале FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пенальти).

Контракт Худякова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Международный центр спортивных исследований в футболе включил его в список 200 самых перспективных молодых футболистов. Туда попали семь россиян.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-hudyakova-a-s-kakoj-stati-u-daniila-dolzhny-poyavit-sya-my-sli-ob-uhode-iz-lokomotiva/
Даниил Худяков
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Восемь футболистов РПЛ попали в список 200 самых перспективных игроков по версии CIES
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Квинси Промес

Спартак

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