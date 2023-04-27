Восемь футболистов РПЛ попали в список 200 самых перспективных игроков по версии CIES

Восемь игроков из чемпионата России вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира по версии CIES Football Observatory.

В рейтинг были включены футболисты в возрасте до 20 лет, выступающие в 75 лигах мира.

В списке присутствуют вратари Владислав Тороп (ЦСКА) и Даниил Худяков («Локомотив»), защитники Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»), полузащитники Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов») и Сергей Пиняев «(Локомотив»).

Этот рейтинг составляется на основе статистики выступления игроков и количества проведенных на поле минут с учетом коэффициента турнира, а также командного результата.