Агент Гонду сообщил, что сделка по переходу футболиста в «Зенит» еще не закрыта

Агент нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони сообщил «СЭ», что сделка по переходу футболиста в «Зенит» еще не закрыта.

Ранее в интервью ESPN форвард подтвердил скорый переход в «Зенит».

«Сделка еще не закрыта», — сказал Гони «СЭ».

23 августа сообщалось, что 23-летний аргентинец близок к переходу в «Зенит». 24 августа представитель футболиста подтвердил факт переговоров.