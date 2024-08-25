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Сегодня, 22:50

Булыкин: «Первое место «Локомотива» заставит задуматься, что надо обращать внимание на молодежь»

Булыкин отреагировал на первое место «Локомотива» в РПЛ
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура РПЛ.

«Это хороший старт, который придает уверенности руководству и футболистам. Все думали, что у «Локомотива» ничего не получится с молодым составом, а они всем доказали, что можно играть, добиваться результата и самое главное — не останавливаться на достигнутом. Здесь вся команда россиян показывает хороший футбол и этим симпатизирует. Первое место «Локомотива» заставит многих задуматься, что надо обращать внимание на собственную молодежь. У нее горят глаза, и за счет этого мы видим много хороших футболистов в «Локомотиве». Мне нравится, как «Локомотив» работает с молодыми игроками, как он делает из них опытных футболистов», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» (15 очков) обогнал «Зенит» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» (8) идет восьмым.

В следующем туре железнодорожники дома примут «Краснодар». Матч пройдет 1 сентября. «Ростов» в этот же день на своем поле сыграет с «Факелом».

Константин Передерий

Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Гонду подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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