ЦСКА интересуется нападающим «Ростова» Егором Голенковым

ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего «Ростова» Егора Голенкова, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, армейцы изучают вопрос потенциального трансфера 25-летнего футболиста дончан.

В нынешнем сезоне Голенков провел девять матчей за «Ростов», отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с желто-синими рассчитан до декабря 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро по данным портала Transfermarkt.