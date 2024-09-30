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Сегодня, 19:15

Агент Глебова: «Мы не кричали на каждому углу, что хотим в «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, ответил на вопрос «СЭ» о несостоявшемся переходе игрока в «Спартак».

— Почему на самом деле Глебов не перешел в «Спартак» этим летом?

— Не хотелось бы комментировать того, чего не было. Мы не ходили и не кричали на каждом углу, что хотим в «Спартак». Встречи с Амаралом? Какие-то разговоры были. Не хочется это обсуждать, уже идет сезон, команды на ходу.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб делал запрос в «Ростов» по стоимости игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов провел 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись одним голом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Данил Глебов
ФК Ростов
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